пять чайных сервизов стоят столько же сколько 3 кофейных сколько стоит кофейный сервиз если цена чайного 960 руб
Математика
пять чайных сервизов стоят столько же сколько 3 кофейных сколько стоит кофейный сервиз если цена чайного 960 руб
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
960*5=4800 ст 5 ч сер 4800/3=1600 стоит 1 коф сер извените я плохо прочитала задание это правильный ответ
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