пять чайных сервизов стоят столько же сколько 3 кофейных сколько стоит кофейный сервиз если цена чайного 960 руб

Математика

пять чайных сервизов стоят столько же сколько 3 кофейных сколько стоит кофейный сервиз если цена чайного 960 руб

Автор: Гость