В магазине было 280кг пшена.За день продали две седьмых его части.Поставь вопрос и реши задачу.
Математика
В магазине было 280кг пшена.За день продали две седьмых его части.Поставь вопрос и реши задачу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вопрос: Сколько зерна осталось? 280:7=40 -это 1% 40х2=80 -это две седьмых 280-80=200 -это сколько осталось Ответ:200
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