Вертикально вверх брошен мяч с начальной скоростью 4.9м/с.Чему равна его скорость через 0.5с после начала движения?(с противлением воздух пренебреч

Физика

Вертикально вверх брошен мяч с начальной скоростью 4.9м/с.Чему равна его скорость через 0.5с после начала движения?(с противлением воздух пренебреч

Автор: Гость