Вертикально вверх брошен мяч с начальной скоростью 4.9м/с.Чему равна его скорость через 0.5с после начала движения?(с противлением воздух пренебреч
Физика
Вертикально вверх брошен мяч с начальной скоростью 4.9м/с.Чему равна его скорость через 0.5с после начала движения?(с противлением воздух пренебреч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По формуле v=v(начальное) - gt v(начальное) = 4,9 t=0.5 g=9.8 (всегда постоянно) Решение: v=4,9-9,8*0,5=0 Ответ:0
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