в парке дуб посажен на 84 года раньше сосны. сколько лет каждому дереву если возраст сосны составляет 60% возраста дуба?
Математика
в парке дуб посажен на 84 года раньше сосны. сколько лет каждому дереву если возраст сосны составляет 60% возраста дуба?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х ЛЕТ ВОЗРАСТ ДУБА 0,6Х ЛЕТ ВОЗРАСТ СОСНЫ Х-0,6Х=84 0.4Х=84 Х=210 ЛЕТ ВОЗРАСТ ДУБА 210-84= 126 ЛЕТ ВОЗРАСТ СОСНЫ
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