в парке дуб посажен на 84 года раньше сосны. сколько лет каждому дереву если возраст сосны составляет 60% возраста дуба?

Математика

в парке дуб посажен на 84 года раньше сосны. сколько лет каждому дереву если возраст сосны составляет 60% возраста дуба?

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