Значение бактерий в природе и в жизни человека

Гость: Гость:

1. Человек использует бактерий для производства кисломолочных продуктов и в химической промышленности (молочнокислые, уксуснокислые бактерии). 2. Бактерии портят продукты питания (сапрофитные бактерии). 3. Человек использует бактерий для получения антибиотиков, гормонов, витаминов, ферментов (специальные штаммы, часто генетически модифицированные). 4. Бактерии вызывают заболевания человека (туберкулез, ангина).