Значение бактерий в природе и в жизни человека

Биология
Значение бактерий в природе и в жизни человека
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Человек использует бактерий для производства кисломолочных продуктов и в химической промышленности (молочнокислые, уксуснокислые бактерии). 2. Бактерии портят продукты питания (сапрофитные бактерии). 3. Человек использует бактерий для получения антибиотиков, гормонов, витаминов, ферментов (специальные штаммы, часто генетически модифицированные). 4. Бактерии вызывают заболевания человека (туберкулез, ангина).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
что застовляет людей искать новые виды топлива?
Ответить
Математика
в магазин мебель привезли 105 диванов поцене 2375 р 210 по цене 5400р на какуб сумму привизли мебель в этот магазин
Ответить
Математика
Треть пути мотоциклист ехал со скоростью 85км/ч. Затем он снизил скорость на 15 км/ч. За сколько часов проехал мотоциклист остальной путь, если все...
Ответить
История
Что заставляет людей искать новые виды топлива?Найди три причины.Используй слова:больше,загрязнение,запасы.
Ответить
Алгебра
вычислить скалярное произведение 3c(c+2d), если c {3;2;-1}, d {0;1;5}
Ответить