что застовляет людей искать новые виды топлива?
География
что застовляет людей искать новые виды топлива?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
истощения природных запасов топлива.
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