что застовляет людей искать новые виды топлива?

География
что застовляет людей искать новые виды топлива?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
истощения природных запасов топлива.
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