сын младше мамы на 24 года;3/11 отношение возростов сына и мамы. сколько лет сыну?
Математика
сын младше мамы на 24 года;3/11 отношение возростов сына и мамы. сколько лет сыну?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-сыну,х+24-маме х/(х+24)=3/11 11х=3х+72 11х-3х=72 8х=72 х=9лет сыну 9+24=33года маме
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