Даны равнобедренные треугольники ABC и MKO с основаниями BC и KO, AB=MK. Какое условие достаточно добавить чтобы данные треугольники были равны: а) по первому признаку равенства треугольников б)по третьему признаку равенства тр...

Геометрия
Даны равнобедренные треугольники ABC и MKO с основаниями BC и KO, AB=MK. Какое условие достаточно добавить чтобы данные треугольники были равны: а) по первому признаку равенства треугольников б)по третьему признаку равенства треугольников?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)АВ=МК;ВС=КО;и углы между ними :уголАВС=углуМКО; б)АВ=МК;ВС=КО;СА=ОМ
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