Даны равнобедренные треугольники ABC и MKO с основаниями BC и KO, AB=MK. Какое условие достаточно добавить чтобы данные треугольники были равны: а) по первому признаку равенства треугольников б)по третьему признаку равенства тр...

Геометрия

Даны равнобедренные треугольники ABC и MKO с основаниями BC и KO, AB=MK. Какое условие достаточно добавить чтобы данные треугольники были равны: а) по первому признаку равенства треугольников б)по третьему признаку равенства треугольников?

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