В соревнованиях по ориентированию на местности учавствовало 86 школьников. Победителями стали 5 человек,а две третьих части всех остальных ребят за хорошие результаты были награждены грамотами.Сколько ребят получили грамоты?

Математика

В соревнованиях по ориентированию на местности учавствовало 86 школьников. Победителями стали 5 человек,а две третьих части всех остальных ребят за хорошие результаты были награждены грамотами.Сколько ребят получили грамоты?

Автор: Гость