В соревнованиях по ориентированию на местности учавствовало 86 школьников. Победителями стали 5 человек,а две третьих части всех остальных ребят за хорошие результаты были награждены грамотами.Сколько ребят получили грамоты?
Математика
В соревнованиях по ориентированию на местности учавствовало 86 школьников. Победителями стали 5 человек,а две третьих части всех остальных ребят за хорошие результаты были награждены грамотами.Сколько ребят получили грамоты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
86-5=81;81/3*2=54;Ответ:54
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