рассчитать количество вещества которое соответствует 120грамм NaOH
Химия
рассчитать количество вещества которое соответствует 120грамм NaOH
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
n(NaOH)=m/M=120г/40 г/моль=3 моль Mr=23+16+1=40 M=40 г/моль ответ: 3 моль
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