найти медиану треугольника АВС опущенную из вершины А если А(1,0)В(2,3)С(0,2)
Математика
найти медиану треугольника АВС опущенную из вершины А если А(1,0)В(2,3)С(0,2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть медиана АМ. Найдём т М(х;у) середина ВС х = (0+2):2 = 1 у = (3 + 2) : 2 = 2,5 тогда М(1;2,5) Найдём медиану АМ. АМ^2 = (1-1)^2 + (2,5 - 0)^2 АМ^2 = 0^2 + 2,5^2 АМ^2 = 2,5^2 АМ = 2,5
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