пряма, як паралельна стороні АС трик. АВС, перетинає його сторону АВ в точці М, а сторону ВС - у точці К, ВМ=4 см, АС=8 см,АМ=МК. Знайти АВ
Геометрия
пряма, як паралельна стороні АС трик. АВС, перетинає його сторону АВ в точці М, а сторону ВС - у точці К, ВМ=4 см, АС=8 см,АМ=МК. Знайти АВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тр-к МВК подібний до трику. АВС за двома кутами( кут В спільний, кут ВМК= куту ВАС як відповідні припаралельних прямих та січній АВ Нехай АМ = х, тоді МК = х, а АВ = АМ + МВ = х + 4 Складаємо пропорцію АВ / МВ = АС / МК (х + 4)/4 = 8/ х Тоді х^2 + 4х = 32 х^2 + 4х - 32 = 0 За теорем Вієта х1 = - 8 не задовільняє умову х2 = 4 4 + 4 = 8 (см) АВ
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