в школу привезли учебники. 5/18 всех учебников передали в начальную школу, 11/18 в среднюю школу, 400 учебников старшим классам. сколько учебников привезли в школу

Математика

в школу привезли учебники. 5/18 всех учебников передали в начальную школу, 11/18 в среднюю школу, 400 учебников старшим классам. сколько учебников привезли в школу

Автор: Гость