в школу привезли учебники. 5/18 всех учебников передали в начальную школу, 11/18 в среднюю школу, 400 учебников старшим классам. сколько учебников привезли в школу
Математика
в школу привезли учебники. 5/18 всех учебников передали в начальную школу, 11/18 в среднюю школу, 400 учебников старшим классам. сколько учебников привезли в школу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5/18 + 11/18 = 16/18 = 8/9 всех учебников передали в начальную и среднюю школу 2) 1 - 8/9 = 1/9 всех учебников передали старшим классам 3) 400 : 1/9 = 400 * 9 = 3600 (уч) всего привезли в школу
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