может ли загореться спичка при трении о стекло и гладкий металл
Физика
может ли загореться спичка при трении о стекло и гладкий металл
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет так как сила трения очень мала. Но если будет сильно большая скорость то возможно от температкры и зажжётся.
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