три завода получили заказы на изготовления моторов. Первый завод выполнил ⁸₂₅ всего заказа второй 0,4 всего заказа ,а третий остальные 280 моторов. Сколько моторов состоял весь заказ?

Математика

три завода получили заказы на изготовления моторов. Первый завод выполнил ⁸₂₅ всего заказа второй 0,4 всего заказа ,а третий остальные 280 моторов. Сколько моторов состоял весь заказ?

Автор: Гость