три завода получили заказы на изготовления моторов. Первый завод выполнил ⁸₂₅ всего заказа второй 0,4 всего заказа ,а третий остальные 280 моторов. Сколько моторов состоял весь заказ?

Математика
три завода получили заказы на изготовления моторов. Первый завод выполнил ⁸₂₅ всего заказа второй 0,4 всего заказа ,а третий остальные 280 моторов. Сколько моторов состоял весь заказ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть весь заказ это х моторов. Тогда первый завод выполнил 8/25*х= 0,32х, второй 0,4х. 1) х - 0,32х - 0,4х = 0,28х - третий завод 2) х = 280 : 0,28 = 1000 моторов. Ответ: весь заказ состоял из 1000 моторов.
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