самая низкая темпиратура,отмечинная в Антарктиде и на всей планете
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самая низкая темпиратура,отмечинная в Антарктиде и на всей планете
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
21 июля 1983 года — зарегистрирована самая низкая температура на Земле за всю историю метеорологических наблюдений. На советской антарктической станции «Восток» платиновый термометр на метеоплощадке показал −89,2 °C.
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