Сума довжин, усіх ребер прямокутного паралелепіпеда дорівнюе 28см. Знайдіт суму довжин трьох його ребер, що виходять з однієї вершини.
Математика
Сума довжин, усіх ребер прямокутного паралелепіпеда дорівнюе 28см. Знайдіт суму довжин трьох його ребер, що виходять з однієї вершини.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Якщо сума всіх ребер = 28, а ребер, що виходять з одного кута по 4, то сума 3 ребер =28:4=7(см)
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