Поезд был в пути 3 ч и шёл 230км. За первый час он прошёл 78км 500м за второй -на 3км 800м меньше чем за первый Какое расстояние прошёл поезд за третий час?
Математика
Поезд был в пути 3 ч и шёл 230км. За первый час он прошёл 78км 500м за второй -на 3км 800м меньше чем за первый Какое расстояние прошёл поезд за третий час?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
78км500м - 3км800м =74км 700м(за второй час) 230км - 74км 700м=155км300м(за трет. час)
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