Поезд был в пути 3 ч и шёл 230км. За первый час он прошёл 78км 500м за второй -на 3км 800м меньше чем за первый Какое расстояние прошёл поезд за третий час?

Математика

Поезд был в пути 3 ч и шёл 230км. За первый час он прошёл 78км 500м за второй -на 3км 800м меньше чем за первый Какое расстояние прошёл поезд за третий час?

Автор: Гость