решите ребус НН+Р=АБВ
Математика
решите ребус НН+Р=АБВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
как один из вариантов 99+3=102
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
в лесной школе 14 учеников:лисята, волчата, медвежата. Меньше всего волчат, а больше всего- лисят: их на 5 больше чем волчат. Сколько в лесной школ...
Алгебра
теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 200 км и после стоянки возвращается в пункт отправления.Найдите скорость течения если скорос...
Математика
Поезд был в пути 3 ч и шёл 230км. За первый час он прошёл 78км 500м за второй -на 3км 800м меньше чем за первый Какое расстояние прошёл поезд за тр...
Математика
решить задачу В классе 32 учащихся. Из них 18 человек изучают английский язык, 16 человек - французский язык, причем все учащиеся изучают хотя бы о...