в лесной школе 14 учеников:лисята, волчата, медвежата. Меньше всего волчат, а больше всего- лисят: их на 5 больше чем волчат. Сколько в лесной школе лисят, волчат и медвежат?

Математика

в лесной школе 14 учеников:лисята, волчата, медвежата. Меньше всего волчат, а больше всего- лисят: их на 5 больше чем волчат. Сколько в лесной школе лисят, волчат и медвежат?

Автор: Гость