в лесной школе 14 учеников:лисята, волчата, медвежата. Меньше всего волчат, а больше всего- лисят: их на 5 больше чем волчат. Сколько в лесной школе лисят, волчат и медвежат?

Математика
в лесной школе 14 учеников:лисята, волчата, медвежата. Меньше всего волчат, а больше всего- лисят: их на 5 больше чем волчат. Сколько в лесной школе лисят, волчат и медвежат?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
лисята-5х волчата-х медвежата-х 1.х+5х+х=14  7х=14 х=14:7 х=2 медвежат и волчат 2.5*2=10 лисят  
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