у миши было 5 яблок а у кати на 2 раза больше сколько всего яблок
Математика
у миши было 5 яблок а у кати на 2 раза больше сколько всего яблок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)либо 5*2=10 яблок у кати 10+5=15 яблок всего 2)либо 5+2=7 яблок у кати 7+5=12 яблок всего условие посмотри получше
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