ОДИН РАБОЧИЙ РАБОТАЛ 5 ДНЕЙ А ДРУГОЙ РАБОТАЛ 7 ДНЕЙ .ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ЗАРАБОТАЛ НА 80 РУБЛЕЙ МЕНЬШЕ .СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЛ КАЖДЫЙ?
Математика
ОДИН РАБОЧИЙ РАБОТАЛ 5 ДНЕЙ А ДРУГОЙ РАБОТАЛ 7 ДНЕЙ .ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ЗАРАБОТАЛ НА 80 РУБЛЕЙ МЕНЬШЕ .СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЛ КАЖДЫЙ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5+7=12(дней) 7/12 - 5/12 = 2/12 = 1/6 80 : 1/6= 480 (руб) всего 480 * 5/12 = 200 (руб) заработал 1. 200 + 80 = 280 (руб) заработал 2
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