ОДИН РАБОЧИЙ РАБОТАЛ 5 ДНЕЙ А ДРУГОЙ РАБОТАЛ 7 ДНЕЙ .ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ЗАРАБОТАЛ НА 80 РУБЛЕЙ МЕНЬШЕ .СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЛ КАЖДЫЙ?

Математика

ОДИН РАБОЧИЙ РАБОТАЛ 5 ДНЕЙ А ДРУГОЙ РАБОТАЛ 7 ДНЕЙ .ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ЗАРАБОТАЛ НА 80 РУБЛЕЙ МЕНЬШЕ .СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЛ КАЖДЫЙ?

Автор: Гость