C с помошью формулы v=abc вычеслите a, если v=2184см3,b=12см,c=13см

Математика
C с помошью формулы v=abc вычеслите a, если v=2184см3,b=12см,c=13см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
v=abc a=v/bc a=2184/156 a=14
Гость:
2184=12·13·а а=2184÷(12·13) а=2184÷156 а=14.
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