за первый месяц на уроках рисования использовали 3/8 всех карандашей, а за следующий месяц 2/5 остатка. Сколько коробок карандашей осталось через два месяца? На сколько месяцев хватит оставшихся коробок, если каждый месяц испол...

Математика

за первый месяц на уроках рисования использовали 3/8 всех карандашей, а за следующий месяц 2/5 остатка. Сколько коробок карандашей осталось через два месяца? На сколько месяцев хватит оставшихся коробок, если каждый месяц использовать по 3 коробки?

Автор: Гость