за первый месяц на уроках рисования использовали 3/8 всех карандашей, а за следующий месяц 2/5 остатка. Сколько коробок карандашей осталось через два месяца? На сколько месяцев хватит оставшихся коробок, если каждый месяц испол...
Математика
за первый месяц на уроках рисования использовали 3/8 всех карандашей, а за следующий месяц 2/5 остатка. Сколько коробок карандашей осталось через два месяца? На сколько месяцев хватит оставшихся коробок, если каждый месяц использовать по 3 коробки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1 - 3/8=5/8 осталось 2) 5/8 *2/5 = 1/4 за след месяц 3) 5/8 + 1/4 = 5/8 + 2/8= 7/8 за два месяца 4) 1 - 7/8 = 1/8 осталось Вы не написали сколько всего было карандашей. поэтому трудно ответить на Ваш последний вопрпос
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