если измерения прямоугольника 3 2/3 и 2 1/2м. то его площадь.....м в квадрате?
Математика
если измерения прямоугольника 3 2/3 и 2 1/2м. то его площадь.....м в квадрате?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
измерения это длина и ширина. Чтобы найти площадь нужно умножить длину и ширину 3 2/3 * 2 1/2 = 11/3 * 5/2 = 55/6 = 9 1/6 (см2)
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