в двух пачках 156 тетрадей.число тетрадей в одной пачке составляет шесть седьмых числа тетрадей другой пачки.сколько тетрадей в каждой пачке?

Математика
в двух пачках 156 тетрадей.число тетрадей в одной пачке составляет шесть седьмых числа тетрадей другой пачки.сколько тетрадей в каждой пачке?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х ТЕТРАДЕЙ ВО 2 ПАЧКЕ 6/7Х ТЕТРАДЕЙ В 1 ПАЧКЕ Х+6/7=156 7Х+6Х=1092 13Х=1092 Х=84 ТЕТРАДИ ВО 2 ПАЧКЕ 156 - 84=72 ТЕТРАДИ В 1 ПАЧКЕ
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