в двух пачках 156 тетрадей.число тетрадей в одной пачке составляет шесть седьмых числа тетрадей другой пачки.сколько тетрадей в каждой пачке?

Математика

в двух пачках 156 тетрадей.число тетрадей в одной пачке составляет шесть седьмых числа тетрадей другой пачки.сколько тетрадей в каждой пачке?

Автор: Гость