1,1,1,1,1,1,1,1,1,1. Для того чтобы получить ответ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 нужно поставить знаки +,-,*,/ (разные варианты)
Математика
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1. Для того чтобы получить ответ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 нужно поставить знаки +,-,*,/ (разные варианты)
Ответ(ы) на вопрос:
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1+1-1*1:1-1+1+1:1*1=2
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