1,1,1,1,1,1,1,1,1,1. Для того чтобы получить ответ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 нужно поставить знаки +,-,*,/ (разные варианты)

Математика

1,1,1,1,1,1,1,1,1,1. Для того чтобы получить ответ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 нужно поставить знаки +,-,*,/ (разные варианты)

Автор: Гость