Высота, проведенная из вершины прямого угла С прямоугольного треугольника, делит гипотенузу на две части:4 и 9. Вычислить высоту

Геометрия

Высота, проведенная из вершины прямого угла С прямоугольного треугольника, делит гипотенузу на две части:4 и 9. Вычислить высоту

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