Высота, проведенная из вершины прямого угла С прямоугольного треугольника, делит гипотенузу на две части:4 и 9. Вычислить высоту

Геометрия
Высота, проведенная из вершины прямого угла С прямоугольного треугольника, делит гипотенузу на две части:4 и 9. Вычислить высоту
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ac=4, bc=9. h^2=ac*bc, h=6.
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