0.71x-13=9-0.39x Решите уравнение=)
Алгебра
0.71x-13=9-0.39x Решите уравнение=)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0.71x+0.39x=9+13 1.1x=22 x=20
Гость:
0,71х+0,39х=9+13 1,1х=22 х=20 ответ:х=20
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
в лагере 364 человек,мальчиков на 20 больше чем девочек,девочек поместили в комнаты по 4 человека,а мальчиков по 6 человек,сколько комнат потребова...
Математика
в двух пачках 156 тетрадей.число тетрадей в одной пачке составляет шесть седьмых числа тетрадей другой пачки.сколько тетрадей в каждой пачке?
Физика
Почему корабль с грузом движется медленнее ,чем без груза , хотя мощность двигателя обоих случаях одна и та же?????