прочитай,договаривая вместо точек слова. самолётом правит .... . трактор водит.... электричку -.... стенку выровнял маляр. доску выстрогал... в доме свет провёл монтёр. в жаркой кузнице-.. кто всё знает-молодец. александ...

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прочитай,договаривая вместо точек слова. самолётом правит .... . трактор водит.... электричку -.... стенку выровнял маляр. доску выстрогал... в доме свет провёл монтёр. в жаркой кузнице-.. кто всё знает-молодец. александр шибаев
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самолётом правит пилот, трактор водит тракторист,электричку-машинист стенку выровнял маляр, доску выстрогал плотник, в доме свет провел монтёр, в жаркой кузнице- кузнец.          
Гость:
самолётом правит пилот . трактор водит тракторист. электричку машинист. стенку выровнял маляр. доску выстрогал столяр. в доме свет провёл монтёр. в жаркой кузнице-кузнец, кто всё знает-молодец.
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