прочитай,договаривая вместо точек слова. самолётом правит .... . трактор водит.... электричку -.... стенку выровнял маляр. доску выстрогал... в доме свет провёл монтёр. в жаркой кузнице-.. кто всё знает-молодец. александ...

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прочитай,договаривая вместо точек слова. самолётом правит .... . трактор водит.... электричку -.... стенку выровнял маляр. доску выстрогал... в доме свет провёл монтёр. в жаркой кузнице-.. кто всё знает-молодец. александр шибаев

Автор: Гость