стороны прямоугольника 15 см и у см запиши выражение для вычисления периметра прямоугольника найти периметр если у равен 10 и1

Математика

стороны прямоугольника 15 см и у см запиши выражение для вычисления периметра прямоугольника найти периметр если у равен 10 и1

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