стороны прямоугольника 15 см и у см запиши выражение для вычисления периметра прямоугольника найти периметр если у равен 10 и1
Математика
стороны прямоугольника 15 см и у см запиши выражение для вычисления периметра прямоугольника найти периметр если у равен 10 и1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р=(а+в)·2 (15+у)·2 Если у=10,то (15+10)·2=25·2=50 Если у =1,то (15+1)·2=16·2=32 ОТВЕТ:50,32.
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