18 кг варенья разложили в 6 банок поровну.Сколько надо таких банок,чтобы разложить 24 кг варенья?
Алгебра
18 кг варенья разложили в 6 банок поровну.Сколько надо таких банок,чтобы разложить 24 кг варенья?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18:6=3 кг варенья в одной банке 24:3=8 банок нужно, чтобы разложить 24 кг варенья
Гость:
18:6=3 По 3 кг в каждую банку 24:3=8 Нужно 8 таких банок
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