рабочим выделили для садовых участков 6 гектаров земли.сколько рабочих получили участки,если площадь каждого участка 12 соток

Математика
рабочим выделили для садовых участков 6 гектаров земли.сколько рабочих получили участки,если площадь каждого участка 12 соток
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 га=100сот 600/12=50 чел
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