в треугольнике АВС АВ=2 АС=корень из двух если уголА=135 градусов чему равна сторона ВС

Геометрия

в треугольнике АВС АВ=2 АС=корень из двух если уголА=135 градусов чему равна сторона ВС

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