в треугольнике АВС АВ=2 АС=корень из двух если уголА=135 градусов чему равна сторона ВС
Геометрия
в треугольнике АВС АВ=2 АС=корень из двух если уголА=135 градусов чему равна сторона ВС
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По теореме косинусов: ВС² = AB² + AC² - 2·AB·AC·cos135° BC² = 4 + 2 - 2·2·√2·(- √2/2) = 6 + 4 = 10 BC = √10
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Игорь решил сделать в тире три выстрела. Он выбрал следующие мишени: цветок, гриб, яблоко. Рассмотри различные варианты попадания в мишени (порядок...
Алгебра
Математика
Вера, Надя и Люба в лесу собирали ягоды. Вера и Люба собрали 5,6 кг ягод, Надя и Люба 5,9кг, Вера и Надя 5,9 кг ягод. Ск.ягод собрала каждая.
Математика
стороны прямоугольника 15 см и у см запиши выражение для вычисления периметра прямоугольника найти периметр если у равен 10 и1