в треугольнике АВС АВ=2 АС=корень из двух если уголА=135 градусов чему равна сторона ВС

Геометрия
в треугольнике АВС АВ=2 АС=корень из двух если уголА=135 градусов чему равна сторона ВС
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По теореме косинусов: ВС² = AB² + AC² - 2·AB·AC·cos135° BC² = 4 + 2 - 2·2·√2·(- √2/2) = 6 + 4 = 10 BC = √10
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