Найдите площадь равнобедренной трапеции,если ее основания равны 6 см и 16 см,а боковая сторона равна 13 см.
Геометрия
Найдите площадь равнобедренной трапеции,если ее основания равны 6 см и 16 см,а боковая сторона равна 13 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Трапеция ABCD, BB₁ и CC₁-высоты трапеции. MN-средняя линия трапеции.SABCD = MN*BB₁ 1)Найдем MN=(AB+CD)/2 MN= (6+16)/2=11см. 2)B₁C₁=BC(т.к. В₁ВСС₁-прямоугольник)⇒B₁C₁=6см.⇒АВ₁=С₁В=5см. 3)Рассмотрим треугоьник АВВ₁: по теореме пифагора можем найти ВВ₁=13² - 5²= 12см. SABCD = 11*12=132cm² :)
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