какую массу имеет мед, которым наполнена трехлитровая банка?
Физика
какую массу имеет мед, которым наполнена трехлитровая банка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плотность меда = 1420 кг/м3 в 3-х литровой банке 3*1,42=4,26кг меда
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