с одной пасеки накачали 28кг мёда а с другой 26кг Весь мёд разлили во фляги по 9кг в каждую Сколько фляг с мёдом?
Математика
с одной пасеки накачали 28кг мёда а с другой 26кг Весь мёд разлили во фляги по 9кг в каждую Сколько фляг с мёдом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28+26+54 54:9=6 фляг
Гость:
1)28+26=54 кг -всего меда 2)54/9=6 шт-было фляг с медом
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