с одной пасеки накачали 28кг мёда а с другой 26кг Весь мёд разлили во фляги по 9кг в каждую Сколько фляг с мёдом?

Математика

с одной пасеки накачали 28кг мёда а с другой 26кг Весь мёд разлили во фляги по 9кг в каждую Сколько фляг с мёдом?

Автор: Гость