500600-х=5284
Математика
500600-х=5284
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x=500600-5284 x=495316
Гость:
500600-x=5284 x=500600-5284 x=495316 Проверка: X=5284+495316=500600 Ответ: X=495316
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В книге стихи занимают 8 страниц, сказка - на 2 страницы больше, а рассказы - столько сколько занимают стихи и сказка вместе.Составь по этому услов...
Математика
цветной бумаги в 3 раза больше, чем белой. А белой на 52 листа меньше ,чем цветной. Сколько листов цветной бумаги?
Математика
с одной пасеки накачали 28кг мёда а с другой 26кг Весь мёд разлили во фляги по 9кг в каждую Сколько фляг с мёдом?