500600-х=5284

Математика
500600-х=5284
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x=500600-5284 x=495316
Гость:
500600-x=5284 x=500600-5284 x=495316 Проверка: X=5284+495316=500600 Ответ: X=495316
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