какое количество вещества содержиться в алюминиевой отливке массой 5,4 кг?
Физика
какое количество вещества содержиться в алюминиевой отливке массой 5,4 кг?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
количество вещества - ню = m/M m = 5,4 кг = 5400 г Молярная масса алюминия: M(Al)=27 г/моль ню = 5400 г : 27 г/моль = 200 моль
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