72 ц сіна коровам вистачить на 12 днів, а вівцям - на 24 дні. На скільки вистачить цього сіна для корів та овець разом
Математика
72 ц сіна коровам вистачить на 12 днів, а вівцям - на 24 дні. На скільки вистачить цього сіна для корів та овець разом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 72:12= 6 Ц СЕНА В 1 ДЕНЬ НУЖНО КОРОВАМ 2) 72:24= 3 Ц СЕНА В 1 ДЕНЬ НУЖНО ОВЦАМ 3) 6+3= 9 Ц СЕНА В 1 ДЕНЬ НУЖНО КОРОВАМ И ОВЦАМ 4) 72: 9 = НА 8 ДНЕЙ ХВАТИТ ОВЦАМ И КОРОВАМ 72 Ц СЕНА
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