72 ц сіна коровам вистачить на 12 днів, а вівцям - на 24 дні. На скільки вистачить цього сіна для корів та овець разом

Математика

72 ц сіна коровам вистачить на 12 днів, а вівцям - на 24 дні. На скільки вистачить цього сіна для корів та овець разом

Автор: Гость