72 ц сіна коровам вистачить на 12 днів, а вівцям - на 24 дні. На скільки вистачить цього сіна для корів та овець разом

Математика
72 ц сіна коровам вистачить на 12 днів, а вівцям - на 24 дні. На скільки вистачить цього сіна для корів та овець разом
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 72:12= 6 Ц  СЕНА В 1 ДЕНЬ НУЖНО КОРОВАМ 2) 72:24= 3 Ц СЕНА В 1 ДЕНЬ НУЖНО ОВЦАМ 3) 6+3= 9 Ц СЕНА В 1 ДЕНЬ НУЖНО КОРОВАМ И ОВЦАМ 4) 72: 9 = НА 8 ДНЕЙ ХВАТИТ ОВЦАМ И КОРОВАМ 72 Ц СЕНА
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
объем комнаты 75м куб высота комнаты 3м.найти площадь пола
Ответить
Математика
500600-х=5284
Ответить
Физика
какое количество вещества содержиться в алюминиевой отливке массой 5,4 кг?
Ответить
Математика
В книге стихи занимают 8 страниц, сказка - на 2 страницы больше, а рассказы - столько сколько занимают стихи и сказка вместе.Составь по этому услов...
Ответить
Математика
цветной бумаги в 3 раза больше, чем белой. А белой на 52 листа меньше ,чем цветной. Сколько листов цветной бумаги?
Ответить