в треугольнике ABC угол В= 35 градусов,угол С= 25 градусов.указать наибольшую сторону треугольника.объяснить ответ
Геометрия
в треугольнике ABC угол В= 35 градусов,угол С= 25 градусов.указать наибольшую сторону треугольника.объяснить ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
найдем угол а, поскольку сумма всех углов треугольника равна 180градусов, то 180-(35+25)=120, получается сторона вс самая большая, потому что лежит напротив большего угла.
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