из прямоугольника, ширина которого 2,8 дм, а длина в 1,6 раза больше, вырезали квадрат, периметр которого 6 дм. Найдите площадь оставшейся фигуры.
Математика
из прямоугольника, ширина которого 2,8 дм, а длина в 1,6 раза больше, вырезали квадрат, периметр которого 6 дм. Найдите площадь оставшейся фигуры.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2,8 *1,6 =4,48 ДМ ДЛИНА 2) 2,8 *4,48 =12,544 КВ.ДМ ПЛОЩАДЬ ПРЯМОУГОЛЬНИКА 3) 6 ДМ : 4 =1,5 ДМ 1 СТОРОНА КВАДРАТА 4) 1,5 * 1,5 =2,25 КВ.ДМ ПЛОЩАДЬ КВАДРАТА 5) 12,544 - 2,25= 10,294 КВ.ДМ ПЛОЩАДЬ ОСТАВШЕЙСЯ ФИГУРЫ
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