По плану бригада должна отремонтировать за месяц 25% дороги между двумя посёлками.За первую недалю отремонтировали 2 км 100 м дороги ,что составило 30% месячного плана.Какова длина всей дороги между двумя посёлками
Математика
По плану бригада должна отремонтировать за месяц 25% дороги между двумя посёлками.За первую недалю отремонтировали 2 км 100 м дороги ,что составило 30% месячного плана.Какова длина всей дороги между двумя посёлками
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2км 100м = 2100м - отремонтировали за первую неделю. 2100м - 30% ⇒1% = 2100/30 = 70 м. 70*100 = 7000 м - месячный план. 100%-25% = 75% дороги останется отремонтировать 7000/25% = 280м - составляет один процент от всей дороги 280*100% = 28000 м - вся дорога Ответ : 28 км - вся дорога
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