Расстояние между посёлком и станцией27км.Пешеход и велосипедист выдвинулись одновременно из посёлка на станцию.Скорость велосипедиста на 10 км/ч больше скорости пешехода.Добравшись до станции,велосипедист сразу повернул обратно...
Алгебра
Расстояние между посёлком и станцией27км.Пешеход и велосипедист выдвинулись одновременно из посёлка на станцию.Скорость велосипедиста на 10 км/ч больше скорости пешехода.Добравшись до станции,велосипедист сразу повернул обратно и через 2ч24минуты встретил пешехода.Сколько километров прошёл за это время пешеход?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2ч 24м = 12/5 ч = 2,4 ч 2,4х + 2,4(х + 10) = 27*2 2.4(2x+10)=54 2x+10=22.5 2x=11.5 x=6,25 скор пеш 6,25*2,4=15 км прош пеш
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