Расстояние между посёлком и станцией27км.Пешеход и велосипедист выдвинулись одновременно из посёлка на станцию.Скорость велосипедиста на 10 км/ч больше скорости пешехода.Добравшись до станции,велосипедист сразу повернул обратно...

Алгебра

Расстояние между посёлком и станцией27км.Пешеход и велосипедист выдвинулись одновременно из посёлка на станцию.Скорость велосипедиста на 10 км/ч больше скорости пешехода.Добравшись до станции,велосипедист сразу повернул обратно и через 2ч24минуты встретил пешехода.Сколько километров прошёл за это время пешеход?

Автор: Гость