дед вдвое сильнее бабки,бабка втрое сильнее внучки,внучка вчетверо сильнее Жучки,Жучка впятеро сильнее кошки,кошка вшестеро сильнее мышки,сколько нужно мышек чтобы вытянуть репку,?
Математика
дед вдвое сильнее бабки,бабка втрое сильнее внучки,внучка вчетверо сильнее Жучки,Жучка впятеро сильнее кошки,кошка вшестеро сильнее мышки,сколько нужно мышек чтобы вытянуть репку,?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x дед x/2 бабка x/2/3=x/6 вн x/6/4=x/24 жуч x/24/5/=x/120 кош x/120/6=x/720 мыш
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