в кувшин,3 кружки и3 стакана вмещается столько же сока ,сколько в 2 кувшина и 6 стаканов или в кувшин и 4 кружки.Сколько стаканов сока вмещается в кружку и сколько в кувшин?
Математика
в кувшин,3 кружки и3 стакана вмещается столько же сока ,сколько в 2 кувшина и 6 стаканов или в кувшин и 4 кружки.Сколько стаканов сока вмещается в кружку и сколько в кувшин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
кувшин,3кружки3стакана кувшин,4кружки;4-3=1кружка,значит 1кружка=3стаканам; кувшин,3кружки,3стакана 2кувшина,6стаканов,т.к.1кружка=3стаканам,значит остальные2кружки=1кувшину;2кружки=6стаканов;Ответ:3стакана=1кружка;6стаканов=1кувшин
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