в кувшин,3 кружки и3 стакана вмещается столько же сока ,сколько в 2 кувшина и 6 стаканов или в кувшин и 4 кружки.Сколько стаканов сока вмещается в кружку и сколько в кувшин?

Математика

в кувшин,3 кружки и3 стакана вмещается столько же сока ,сколько в 2 кувшина и 6 стаканов или в кувшин и 4 кружки.Сколько стаканов сока вмещается в кружку и сколько в кувшин?

Автор: Гость