в кувшин,3 кружки и3 стакана вмещается столько же сока ,сколько в 2 кувшина и 6 стаканов или в кувшин и 4 кружки.Сколько стаканов сока вмещается в кружку и сколько в кувшин?

Математика
в кувшин,3 кружки и3 стакана вмещается столько же сока ,сколько в 2 кувшина и 6 стаканов или в кувшин и 4 кружки.Сколько стаканов сока вмещается в кружку и сколько в кувшин?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
кувшин,3кружки3стакана кувшин,4кружки;4-3=1кружка,значит 1кружка=3стаканам; кувшин,3кружки,3стакана 2кувшина,6стаканов,т.к.1кружка=3стаканам,значит остальные2кружки=1кувшину;2кружки=6стаканов;Ответ:3стакана=1кружка;6стаканов=1кувшин
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
дед вдвое сильнее бабки,бабка втрое сильнее внучки,внучка вчетверо сильнее Жучки,Жучка впятеро сильнее кошки,кошка вшестеро сильнее мышки,сколько н...
Ответить
Алгебра
Автобобиль прошел в первый час четыре двятых всего пути, во второй час три пятых оставшегося пути, а в третий час остальной путь, известно в третий...
Ответить
Математика
По плану бригада должна отремонтировать за месяц 25% дороги между двумя посёлками.За первую недалю отремонтировали 2 км 100 м дороги ,что составило...
Ответить
Алгебра
Расстояние между посёлком и станцией27км.Пешеход и велосипедист выдвинулись одновременно из посёлка на станцию.Скорость велосипедиста на 10 км/ч бо...
Ответить
Математика
На выставку привели 156 собак четырёх пород : пуделей,шнауцеров,колли, и спаниелей. Пуделей было 24, шнауцеров-в 3 раза больше,чем пуделей,а колли-...
Ответить