Найдите площадь прямоугольника если одна из его сторон 5 см, а угол между диагоналями 60 градусов
Геометрия
Найдите площадь прямоугольника если одна из его сторон 5 см, а угол между диагоналями 60 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всё зависит от того какая дана сторона. Если боковая, то поучается треугольник равносторонний и половина диагонали равна боковой стороне = 5. Значит вся диагональ = 10 см. тогда S = 0,5d^2*sinY = 0,5*10^2*sin60=0,5*100*(корень из 3/2)=50*(корень из 3/2)= = 25корней из 3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
до обеда рабочий сделал 2/8 деталей, после обеда 3/8. осталось 24 детали сделать. всего ? 3 участника получили вознаграждение. 1ый 1/4, 2-1/7, 3-17...
Математика
в кувшин,3 кружки и3 стакана вмещается столько же сока ,сколько в 2 кувшина и 6 стаканов или в кувшин и 4 кружки.Сколько стаканов сока вмещается в ...
Математика
дед вдвое сильнее бабки,бабка втрое сильнее внучки,внучка вчетверо сильнее Жучки,Жучка впятеро сильнее кошки,кошка вшестеро сильнее мышки,сколько н...
Алгебра
Автобобиль прошел в первый час четыре двятых всего пути, во второй час три пятых оставшегося пути, а в третий час остальной путь, известно в третий...