Найдите площадь прямоугольника если одна из его сторон 5 см, а угол между диагоналями 60 градусов

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Всё зависит от того какая дана сторона. Если боковая, то поучается треугольник равносторонний и половина диагонали равна боковой стороне = 5. Значит вся диагональ = 10 см. тогда S = 0,5d^2*sinY = 0,5*10^2*sin60=0,5*100*(корень из 3/2)=50*(корень из 3/2)= = 25корней из 3