Из бочки вылили 7/12находившегося там керосина.Сколько литров керосина было в бочке,если из нее вылили 84л.?
Математика
Из бочки вылили 7/12находившегося там керосина.Сколько литров керосина было в бочке,если из нее вылили 84л.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
84 : 7/12 = 84 * 12/7 = 144 л
Гость:
84 : 7/12=144 литра керосина
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