Из бочки вылили 7/12находившегося там керосина.Сколько литров керосина было в бочке,если из нее вылили 84л.?

Математика

Из бочки вылили 7/12находившегося там керосина.Сколько литров керосина было в бочке,если из нее вылили 84л.?

Автор: Гость