с одной пасеки собрали 1350кг меда что состовляет 5/8 медасобранного со 2ой пасеки.на какой пасеки больше ульев и на сколько если с каждого улья получили по 90кг меда
Математика
с одной пасеки собрали 1350кг меда что состовляет 5/8 медасобранного со 2ой пасеки.на какой пасеки больше ульев и на сколько если с каждого улья получили по 90кг меда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1350 : 5/8 = 1350 * 8/5 = 2160 (кг) со 2ой пасеке 2) 1350 :90 = 15 (ульев) на 1 пасеке 3) 2160 :90 = 24 (ульев) на 2 пасеке 4) 24 - 15 = 9 (ульев) больше на 2
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