с одной пасеки собрали 1350кг меда что состовляет 5/8 медасобранного со 2ой пасеки.на какой пасеки больше ульев и на сколько если с каждого улья получили по 90кг меда

Математика

с одной пасеки собрали 1350кг меда что состовляет 5/8 медасобранного со 2ой пасеки.на какой пасеки больше ульев и на сколько если с каждого улья получили по 90кг меда

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