во время каникул на экскурсию в киев поехали 35% шестиклассников школы, а на экскурсию в москву 5/12 шестиклассников. сколькл всего шестиклассников в школе, если в москву поехало на 8 учеников больше,чем в киев?

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Пусть всего шестиклассников х чел. Тогда в Киев поехали 0,35х, а в Москву - 5/12*х Так как в москву поехало на 8 учеников больше,чем в киев, то 5/12*х - 0,35х = 8 5/12*х - 7/20*х = 8 (умножим левую и правую часть на 60) 25х - 21х = 480 4х = 480 х = 120 Ответ: 120 человек